Президент Сербии Вучич поблагодарил СВР за предупреждение о перевороте в стране

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Японию поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) РФ за предупреждение о «майдане» в стране. Трансляцию вело агентство «Танюг».

По его словам, российская спецслужба предупредила его о том, что Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября.

«Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется», — поделился Вучич.

До этого Вучич заявлял, что на попытки свержения власти в Сербии извне было потрачено $4 млрд.

Сербский лидер уточнил, что организаторами кампании выступают разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью «для подрыва ценностей» сербского общества. Президент отметил, что не может назвать конкретные страны, чтобы не усложнять международное положение Сербии.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

