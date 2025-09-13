На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич назвал сумму, потраченную на свержение власти в Сербии

Вучич: на свержение власти в Сербии извне потратили $4 млрд
Darko Vojinovic/AP

На попытки свержения власти в Сербии извне было потрачено $4 млрд. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.

Сербский лидер уточнил, что организаторами кампании выступают иностранные разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью для подрыва ценностей сербского общества.

«В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества», — заявил Вучич.

Президент отметил, что не может назвать конкретные страны, чтобы не усложнять международное положение Сербии. По его словам, это сотрудники разведслужб нескольких государств.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

6 сентября в сербском Нови-Саде вновь прошли антиправительственные митинги, в которых пострадали 13 полицейских, задержаны 42 демонстранта.

Ранее президент Сербии высказался о предстоящем военном параде в Белграде.

