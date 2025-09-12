На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Сербии высказался о предстоящем военном параде в Белграде

Вучич: военный парад в Белграде не связан с обстановкой внутри страны
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Предстоящий крупнейший военный парад в Белграде не связан с внутриполитической обстановкой в стране. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Нет никакой связи ни с какими сиюминутными событиями. Парад – выражение нашего желания отметить праздник и показать, насколько развилась армия, во что мы вложили деньги, чтобы люди увидели, насколько Сербия сегодня сильнее той, что была вчера», — сказал он.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

6 сентября в сербском Нови-Саде вновь прошли антиправительственные митинги, в которых пострадали 13 полицейских, задержаны 42 демонстранта.

Ранее посол России объяснил обострение политического кризиса в Сербии.

