Пять стран ЕС заблокировали предложение об ограничении выдачи виз для россиян

Греция и еще несколько стран Евросоюза наложили вето на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести новые ограничения на выдачу виз для граждан России. Об этом пишет греческий портал Pronews.

«Вместе с туризмом была бы уничтожена и русская община в Греции, поскольку ее представителям не будут выдавать долгосрочные визы. Россия также примет аналогичные меры в отношении греков, что приведет к еще большему резкому падению экспорта», — говорится в материале.

Наряду с Грецией, эту идею не поддержали Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, 10% населения которого имеют российский паспорт, против не выступил.

Это туристические страны, которые сильно зависят от большого количества туристов. Портал отмечает, что Финляндия, ограничившая въезд для российских туристов, несет большие убытки в связи с этим — часть бизнеса обанкротилась.

До этого стало известно, что Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз могут включить в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам.

Ранее депутат Чепа заявил, что ЕС не сможет ввести полный запрет на въезд туристов из России.