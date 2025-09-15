На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу

Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на корреспондента CNN Фарида Закарию.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — сказал Зеленский.

Он вновь повторил, что встреча может состояться после прекращения огня. Однако, по мнению президента Украины, Путин якобы «не готов к встрече».

Зеленский заявил, что «готов поговорить» с президентом России, но не через американцев и не через европейцев. С их поддержкой и помощью, но не через них, уточнил он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил заявил, что личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским делает невозможными их прямые переговоры. Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между лидерами России и Украины, ему, вероятно, придется самому вести переговоры. По словам Трампа, он может стать ключевой фигурой, без которой прямая встреча между Путиным и Зеленским не состоится.

Ранее Зеленский отказался «отдавать Путину» территорию Украины.

