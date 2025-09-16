На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дубинский предложил признать власть Зеленского «террористическим картелем»

Депутат Рады Дубинский: власть Зеленского нужно признать террористической
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Власть украинского лидера Владимира Зеленского следует признать террористическим картелем. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Считаю, что куда более назрел законопроект о признании власти Зеленского террористическим картелем, захватившим власть в Украине», — подчеркнул он.

Так Дубинский прокомментировал намерение американского сенатора Линдси Грэма пролоббировать законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма.

12 сентября группа американских законодателей, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, призвала признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма».

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее Зеленский наградил сенатора Грэма орденом Ярослава Мудрого.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами