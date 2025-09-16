Дубинский предложил признать власть Зеленского «террористическим картелем»

Власть украинского лидера Владимира Зеленского следует признать террористическим картелем. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Считаю, что куда более назрел законопроект о признании власти Зеленского террористическим картелем, захватившим власть в Украине», — подчеркнул он.

Так Дубинский прокомментировал намерение американского сенатора Линдси Грэма пролоббировать законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма.

12 сентября группа американских законодателей, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, призвала признать Россию и Белоруссию «спонсорами терроризма».

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее Зеленский наградил сенатора Грэма орденом Ярослава Мудрого.