Госсекретарь США Рубио высказался о ситуации вокруг Украины и России

Рубио надеется, что ситуация на Украине не дойдет до введения санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа надеется, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Вашингтон откажется от посредничества в мирном урегулировании и введет санкции против Российской Федерации. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху, передаеn Fox News.

По его словам, если Трамп каким-то образом откажется от участия в мирном урегулировании на Украине или введет антироссийские санкции и заявит, что с него хватит, то в мире не останется никого, кто сможет выступить посредником.

«Возможно, мы дойдем до этого. Мы надеемся, что нет, потому что это действительно плохо», — сказал дипломат.

Накануне Рубио также заявил, что Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. По его словам, США хотят, чтобы европейские страны, желающие новых американских санкций против РФ, сделали какие-то шаги.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о готовности Трампа встретиться с Путиным и Зеленским.