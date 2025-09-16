Рубио не стал прямо обвинять Россию в инциденте с БПЛА в Польше

Рубио воздержался от критики России по инциденту с дронами в Польше

Госсекретарь США Марко Рубио воздержался от обвинений в адрес России после недавних случаев с беспилотниками в Польше. Его слова приводит Fox News.

«Насколько я понимаю, эти операции с дронами ведутся далеко от линии фронта. Они не влияют на боевые действия на фронте и направлены в основном на то, чтобы ослабить друг друга. Украина тоже наносит удары по России», — заявил он.

Рубио подчеркнул, что затяжной характер конфликта требует скорейшего его завершения.

«Эта война должна закончиться. Никто в мире не сделал больше для этого, чем президент Трамп. Но в итоге стороны должны сами согласиться», — указал Рубио.

На днях в европейских дипломатических кругах выразили обеспокоенность в связи со сдержанной реакцией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на инцидент, связанный с падением БПЛА в Польше.

10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 БПЛА. Власти Польши и представители Организации Североатлантического договора (НАТО) возложили ответственность за данный инцидент на Россию.

Ранее над зданиями правительства Польши сбили БПЛА.