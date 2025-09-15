На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над зданиями правительства Польши сбили БПЛА

Премьер Польши Туск: над зданиями правительства в Варшаве сбит беспилотник
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

В Польше сбили беспилотник над зданиями правительства, сообщил на своей странице в соцсети X премьер-министр страны Дональд Туск.

«Служба госохраны нейтрализовала беспилотник, пролетавший над правительственными зданиями на Парковой улице и над дворцом Бельведер. Задержаны двое граждан Белоруссии», — написал польский премьер.

Он уточнил, что обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

Ранее Медведев предупредил о риске начала войны между РФ и НАТО.

