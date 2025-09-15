Посол РФ выразил обеспокоенность МИД Норвегии из-за Украины

Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в ходе визита в министерство иностранных дел королевства выразил обеспокоенность поддержкой Киева со стороны Осло в рамках. Об этом представители российского посольства сообщили в Telegram-канале дипведомства.

«Со своей стороны выразили обеспокоенность в связи с масштабной помощью, которую Осло оказывает Киеву в рамках «коалиции по БПЛА». Подчеркнули, что дроны, поставляемые Норвегией, применяются Украиной для нанесения ударов по мирным целям», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что ВСУ атакуют в том числе объекты энергетики, через которые в европейские страны поставляются углеводороды.

В августе премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что в 2025-2026 годах королевство выделит Киеву $8,45 млрд.

Кроме того, Осло будет содействовать поставке Киеву двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем.