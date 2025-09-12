На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем

Александр Кряжев/РИА Новости

Норвегия стала лжемиротворцем, использующим поставки вооружений на Украину для обогащения на крови в интересах узкой группы лиц. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Складывается впечатление, что Норвегия превратилась в лжемиротворца, что она использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения не как страны, а как группы определенной когорты лиц», — сказала она.

Дипломат отметила, что при этом в Норвегии «этот бизнес преподносится как якобы вклад в демократию, в европейскую безопасность».

Захарова подчеркнула, что значительная активность Осло «сконцентрирована на снабжении Украины беспилотными летательными аппаратами в рамках ряда международных фондов и коалиций, а также посредством целевых траншей напрямую Киеву».

Также она заявила, что Европейский союз несет ответственность за все преступления, совершенные украинской стороной.

Ранее в Кремле заявили, что европейские страны имеют неконструктивное видение ситуации вокруг Украины.

