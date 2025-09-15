Военблогер Подоляка призвал ограничить «обнадеживающие» сводки из зоны СВО

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале выступил против публикаций необоснованно благоприятных сводок из зоны проведения СВО.

Таким образом он отреагировал на публикацию одного из своих коллег о том, что продвижение штурмовых подразделений ВС РФ в Купянске за сутки составило более одного километра. Подоляка иронично отметил, что с такими темпами «главное Купянск не проскочить».

«А если без горького сарказма, то мне кажется, что с вот такими вот «обнадеживающими» сводками с этого участка пора завязывать», — написал военблогер.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины практичечески оставили Купянск. По его словам, украинские войска остались в населенном пункте только на определенных укреппозициях, которые хорошо защищены. При этом с передовых позиций они уже стараются отходить, добавил Ганчев.

