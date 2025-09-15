Военкор сообщил о тотальном хаосе для ВСУ на одном направлении

Оставшиеся в Купянске в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с тотальным хаосом. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале.

В своем посте военкор сослался на информацию из украинского сегмента сети. Исходя из этих публикаций, большинство подразделений ВСУ «не понимают общей ситуации».

Также в украинских источниках отмечается, что российские военные продолжают «накапливаться» в Купянске и проводить наступательные действия, занимая выгодные для себя рубежи.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины практичечески оставили Купянск. По его словам, украинские войска остались в населенном пункте только на определенных укреппозициях, которые хорошо защищены. При этом с передовых позиций они уже стараются отходить, добавил Ганчев.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.