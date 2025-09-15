Правительство подготовило программу развития приграничных территорий

Кабмин России подготовил программу комплексного восстановления российских регионов, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

«Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий», — сказал он.

По словам Мишустина, она нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса.

Премьер призвал завершить восстановление этих территорий в установленные сроки, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

22 августа президент России Владимир Путин пообещал, что российские власти восстановят Курскую область и другие приграничные регионы и обеспечат условия для их дальнейшего развития. Он тогда отметил, что правительство уже разрабатывает программу восстановления приграничья.

Приграничные регионы России систематически подвергаются атакам со стороны Украины.

