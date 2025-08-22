В КНДР впервые показали кадры с северокорейскими военными в Курской области

В КНДР по ТВ впервые вышел репортаж об участии военных в боях в Курской области

Центральное телевидение КНДР впервые выпустило сюжет о северокорейских военных, которые дислоцированы в Курской области России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Материал продолжительностью около 20 минут посвящен памяти 101 солдата, которые отдали свои жизни в боях в курском приграничье — северокорейские власти впервые озвучили такие цифры. В ролике показано, как военные из КНДР уничтожают украинские танки, сбивают вражеские беспилотники и участвуют в штурмах укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Изначально видео было показано на концерте в Пхеньяне, организованном для командиров и бойцов, вернувшихся с фронта. На мероприятии присутствовало высшее руководство КНДР.

«Ким Чен Ын во время церемонии назвал военных «героями, которые принесли славу нации», — отмечается в сообщении.

28 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Путин также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

