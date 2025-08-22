Путин: Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены

Российские власти восстановят Курскую область и другие приграничные регионы и обеспечат условия для их дальнейшего развития, пообещал во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове президент РФ Владимир Путин. Текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

«Уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что правительство уже разрабатывает программу восстановления приграничья.

Приграничные регионы РФ систематически подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударах ВСУ по четырем муниципалитетам.

26 апреля Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от многомесячной оккупации ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта.

