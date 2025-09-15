На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сообщил о жестокой расправе, которую в Далласе устроил мигрант с Кубы

Трамп: в Далласе нелегальный мигрант с Кубы обезглавил мужчину
true
true
true
close
guruXOX/Shutterstock/FOTODOM

Находящийся в США кубинский нелегальный мигрант в Далласе обезглавил мужчину на глазах у семьи. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы государства, ему стало известно о зверском убийстве уважаемого в Далласе Чандры Нагамаллаи, которому на глазах у семьи отрубил голову нелегальный мигрант с Кубы.

Трамп подчеркнул, что кубинец вообще не должен был находиться в США, так как ранее он был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но его обратно пустила в страну администрация «некомпетентного» экс-президента Джо Байдена.

23 августа сообщалось, что американские власти намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Эти силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности США в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции. Национальные гвардейцы будут заниматься административными вопросами, логистикой, материально-техническим обеспечением и обработкой документации, связанной с делами нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп назвал Вашингтон опаснейшим городом планеты.

