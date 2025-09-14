На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор США признал неэффективность антироссийских санкций

Сенатор Грэм: санкции против России не сработали
Санкции США против России не сработали, поэтому целью нового пакета станут Бразилия, Индия и Китай. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире NBC News.

«Позвольте мне сказать вам, что законопроект не направлен против Путина. Он направлен против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые поддерживают его, покупая дешевую российскую нефть и газ», — сказал Грэм.

Также сенатор выразил недовольство тем, что Европа по-прежнему «не хочет идти по этому пути». Он призвал европейцев принять подход президента США Дональда Трампа и ввести тарифы против тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ.

Накануне глава Белого дома в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, эти меры окажут большую помощь в прекращении конфликта на Украине и будут отменены после достижения соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее сенатор Грэм захотел признать Россию «спонсором терроризма».

