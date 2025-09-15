Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый «Единой Россией», по итогам обработки 97,06% протоколов набирает 60,65% голосов на выборах главы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, следом за Кобзевым идет кандидат от КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он набирает 22,83% голосов. Замкнула тройку лидеров депутат заксобрания региона Лариса Егорова, которая была выдвинута партией «Справедливая Россия — За правду», — 8,06%.

Кобзева назначили врио губернатора региона в декабре 2019 году. До него на этом посту находился Левченко. Он возглавил Иркутскую область в 2015 году. В сентябре 2020 года Кобзев был избран губернатором, получив 60,79% голосов.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее в ЦИК рассказали, когда будут подведены предварительные итоги выборов.