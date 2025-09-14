В ЦИК рассказали, когда будут подведены предварительные итоги выборов

Памфилова: предварительные итоги выборов в России будут подведены в понедельник

Предварительные итоги выборов разного уровня в России будут подведены в понедельник, 15 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Завтра утром, в 11 часов мы ждем вас на площадке информационного центра, и я подробно расскажу о предварительных результатах выборов, которые состоялись в эти дни», — уточнила она.

Незадолго до этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов сообщил, что существенных нарушений, которые могли бы привести к срыву выборов в России, зафиксировано не было.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что легитимность выборов в единый день голосования в 2025 году обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.