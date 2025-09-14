На Западе раскрыли способ обойти сопротивление антироссийским санкциям в конгрессе США

Американский сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют вписать санкции против России в новый законопроект о финансировании правительства США. Об этом сообщило издание Politico.

«Республиканцы в палате представителей и сенате, настаивающие на карательных санкциях против России, выработали новую стратегию: присоединить меру к будущему законопроекту... Идея состоит в том, чтобы вписать меру во временный законопроект о финансировании правительства», — говорится в материале.

По информации издания, данный законопроект Грэм и Фицпатрик планируют предложить на следующей неделе. Документ будет представлен как демократам, так и республиканцам. Журналисты отметили, что подобная инициатива позволит избежать гнева президента США Дональда Трампа и надавить на демократов.

Накануне Трамп сообщил, что направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в конгрессе США заявили о «большом аппетите» к санкциям против России.