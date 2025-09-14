В конгрессе США заявили о «большом аппетите» к санкциям против России

Спикер Джонсон: конгресс готов ввести санкции против РФ, но решение за Трампом

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против России, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS.

По его словам, отчаянные времена требуют отчаянных мер, а время для санкций против России «уже давно наступило».

«В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — заявил Джонсон.

Накануне Трамп сообщил, что направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Американский лидер считает, что если члены НАТО сделают, как он скажет, конфликт на Украине «закончится быстро».

14 сентября газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты не введут санкции против России, так как требование к НАТО об отказе от нефти РФ невыполнимо.

Ранее Bloomberg узнал о планах США по санкциям против России.