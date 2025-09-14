На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США заявили о «большом аппетите» к санкциям против России

Спикер Джонсон: конгресс готов ввести санкции против РФ, но решение за Трампом
true
true
true

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против России, но решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS.

По его словам, отчаянные времена требуют отчаянных мер, а время для санкций против России «уже давно наступило».

«В конгрессе есть большой аппетит к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в сенате, чтобы добиться этого», — заявил Джонсон.

Накануне Трамп сообщил, что направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Американский лидер считает, что если члены НАТО сделают, как он скажет, конфликт на Украине «закончится быстро».

14 сентября газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты не введут санкции против России, так как требование к НАТО об отказе от нефти РФ невыполнимо.

Ранее Bloomberg узнал о планах США по санкциям против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами