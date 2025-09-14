Стал известен новый губернатор Камчатского края

Действующий губернатор Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального избирательного комитета РФ.

По результатам обработки 100% бюллетеней политик 62,97% голосов. Второе место получила баллотировавшаяся от ЛДПР Василина Кулиева с 13,82%, третье — кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 13,3% голосов, четвертое место получил представитель «Коммунистов России» Дмитрий Тюрин с 5,13% голосов. Явка на выборах составила 44,79 %. Они проходили с 12 по 14 сентября.

Это вторая победа Солодова на выборах главы региона. Политик родился в 1982 году в Москве. Он является выпускником факультета государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Также он учился в Институте политических наук в Париже (Institut de Sciences Politiques de Paris) в качестве студента по обмену. В 2007 году Солодов защитил диссертацию на тему «Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления» и получил статус кандидата политических наук.

В 2015 году он стал заместителем представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В этом качестве он занимался вопросами социальной и экономической политики и патриотическим воспитанием молодежи.

Губернатором Камчатки Солодов был избран в 2020 году, перед этим он около полугода занимал пост врио главы этого региона.

Ранее Солодов кардинально изменил состав руководства края.