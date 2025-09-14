На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен новый губернатор Камчатского края

Центризбирком РФ: Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
close
Илья Питалев/РИА Новости

Действующий губернатор Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального избирательного комитета РФ.

По результатам обработки 100% бюллетеней политик 62,97% голосов. Второе место получила баллотировавшаяся от ЛДПР Василина Кулиева с 13,82%, третье — кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 13,3% голосов, четвертое место получил представитель «Коммунистов России» Дмитрий Тюрин с 5,13% голосов. Явка на выборах составила 44,79 %. Они проходили с 12 по 14 сентября.

Это вторая победа Солодова на выборах главы региона. Политик родился в 1982 году в Москве. Он является выпускником факультета государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Также он учился в Институте политических наук в Париже (Institut de Sciences Politiques de Paris) в качестве студента по обмену. В 2007 году Солодов защитил диссертацию на тему «Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления» и получил статус кандидата политических наук.

В 2015 году он стал заместителем представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В этом качестве он занимался вопросами социальной и экономической политики и патриотическим воспитанием молодежи.

Губернатором Камчатки Солодов был избран в 2020 году, перед этим он около полугода занимал пост врио главы этого региона.

Ранее Солодов кардинально изменил состав руководства края.

