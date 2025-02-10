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На Камчатке кардинально изменили руководство края

Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства края
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Илья Питалев/РИА Новости

В правительстве Камчатского края произошли значительные кадровые изменения. 10 февраля губернатор региона Владимир Солодов объявил о перестановках: председатель правительства Евгений Чекин уходит, его обязанности возьмет зампред Юлия Морозова, которая также продолжит курировать минэкономики, минтуризма и минрыбхоза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Солодов отметил, что в некоторых сферах накопились проблемы, требующие кардинальных мер. Зампред Роман Василевский также покидает пост, его заменит Сергей Тюлькин, который будет курировать минприроды, минсельхоз и министерство по ЧС.

Оксана Герасимова, депутат Заксобрания, станет вице-губернатором и займется координацией работы зампредов. Евгения Позднякова назначили зампредом, курирующим минфин и нацпроекты. Зампред Александра Лебедева будет отвечать за новый межвузовский кампус, а минспорт перейдет к Павлу Ясевичу. Виктория Сивак займется вопросами здравоохранения.

25 января сообщалось, что глава минздрава Камчатского края Александр Гашков был отправлен в отставку после скандала в местном онкологическом диспансере, среди пациентов которого была выявлена вспышка гепатита В и С. Анализы показали наличие инфекции у нескольких десятков человек, все они, по-видимому, заразились после процедур в кабинете компьютерной томографии. Кабинет закрыли по решению суда, следственный комитет возбудил уголовное дело, запущено эпидемиологическое расследование с привлечением специалистов федеральных учреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Камчатке пятеро строителей попали в больницу с отравлением химическими парами.

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