«Не занимайтесь «мегафонной дипломатией». Речь Небензи в ООН разозлила польских политиков

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании организации, что российские военные не атаковали объекты в Польше, а дальность используемых РФ дронов не превышает 700 км. Его слова вызвали резкую критику со стороны представителей Польши. Великобритания и США в свою очередь пообещали «защищать каждую пядь территории НАТО».

Польские политики возмущены речью, с которой постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил на экстренном заседании Совета Безопасности организации, посвященном инциденту с якобы российскими беспилотниками, залетевшими на территорию Польши.

«Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя повторил заявление Москвы о том, что его страна не наносила удары по Польше и что дальность действия ее беспилотников не позволяла им достичь этой страны. Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», – пишет польский журнал Najwyższy Czas.

Так, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что Россия «играет в дурака», а временный поверенный в делах Польши в США Богдан Клих обвинил Небензю во «лжи». При этом «никто из польских политиков не прокомментировал по существу слова российского постпреда», отметило издание.

Что сказал Небензя

На заседании Небензя в очередной раз высказал официальную позицию Москвы: дальность полета российских беспилотников не позволила бы им достичь Польши, а планов атаковать страну у ВС РФ не было. Он отметил, что, «несмотря на очевидную несостоятельность» обвинений в адрес России, Минобороны РФ готово к «профессиональному диалогу и консультациям» с министерством обороны Польши. Российский МИД также готов подключиться к работе.

«Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься «мегафонной дипломатией» на многосторонних площадках. Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — подчеркнул постпред.

Он также предположил, что беспилотники на польскую территорию могла запустить Украина. Дипломат напомнил об инциденте в Пшеводуве в 2022 году, когда в 8 км от украинской границы упали две ракеты. Небензя упомянул слова бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зебро, признавшего, что ракеты были украинскими, а также заявление бывшего президента страны Анджея Дуды о том, что киевские власти пытались оказать давление на Варшаву, чтобы она признала ракету российской.

Небензя в своей речи также раскритиковал решение Польши закрыть границу с Белоруссией. Он заявил, что сложившаяся ситуация «только на руку Украине» и европейским политикам, которые пытаются сорвать урегулирование конфликта.

Заявление стран

Еще до заседания СБ ООН группа из 48 стран и делегация ЕС опубликовали совместное заявление о ситуации с дронами в Польше.

«Мы здесь, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность и обратить внимание международного сообщества на очередное вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, совершенное Российской Федерацией», — говорится в послании.

Великобритания и США пообещали «защищать каждую пядь территории НАТО», а Франция заявила об усилении поддержки польской противовоздушной обороны. Китай и большинство африканских стран-членов, а также заместитель Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло призвали к деэскалации и воздержанию от действий, ведущих к усилению напряженности.

Дроны в Польше

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели дроны, несколько рухнули на территории страны. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Москву в провокации.

После прилета дронов Польша закрыла границу с Белоруссией. Кроме того, власти страны приняли решение приостановить гражданское авиасообщение возле границы с Украиной и Белоруссией.

Российские власти отрицают причастность к произошедшему. В Минобороны России утверждают, что не планировали атаковать объекты на территории Польши. В оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия регулярно сталкивается с «бездоказательными обвинениями в провокациях» со стороны западных стран.