В Польше пришли к неутешительным выводам о потенциальном конфликте с Россией

Политик Ментцен предупредил, что Польша не готова к войне с Россией
Fot.Tedi/Global Look Press

Польша не готова к потенциальному военному столкновению с Россией. С таким предупреждением выступил представитель партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, чьи слова приводит Politico.

«Мы абсолютно не готовы к этому конфликту. Мы потратили десятки миллиардов долларов на оружие, которого не будет у нас через несколько лет, а когда оно у нас появится, какая от него будет польза?», — сказал Ментцен.

Он отметил, что Польша «проспала» революционное усиление роли БПЛА в военных конфликтах, которое повлияло в том числе на противостояние Москвы и Киева.

Польша прошлой ночью сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал Владимир Зеленский.

В Беларуси обозначили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Западные страны и Украина призывают усилить антироссийские санкции. Дональд Трамп отказался от комментариев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц оценил работу ПВО стран НАТО во время инцидента в небе Польши.

