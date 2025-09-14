Посла России вызвали в МИД Румынии

Посла РФ Липаева вызвали в МИД Румынии после сообщений о БПЛА

Российского посла в Румынии Владимира Липаева вызвали в МИД республики после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства страны российским беспилотным летательными аппаратом (БПЛА). Об этом сообщило румынское дипломатическое ведомство.

«Румынская сторона выразила решительный протест против этого неприемлемого и безответственного акта, представляющего собой нарушение суверенитета Румынии», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российской стороне было предложено «незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения дальнейших нарушений воздушного пространства» страны.

13 сентября в министерстве обороны Румынии заявили, что воздушное пространство республики было нарушено БПЛА. Как сообщили в ведомстве, летательный аппарат был обнаружен двумя истребителями F-16, поднятыми для мониторинга ситуации в небе. Самолеты отследили его примерно до 20 км юго-западнее села Килии Веке, но впоследствии беспилотник исчез с радаров.

