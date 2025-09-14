На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрона заподозрили в одержимости Путиным

Политик Филиппо заявил, что Макрон одержим Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон одержим российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, запись выступления которого опубликована на YouTube-канале LDC News Agency.

В воскресенье, 14 сентября, политик выступил в городе Аррас.

«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — сказал Филиппо.

Зрители отреагировали на это высказыванием смехом.

Как отметил лидер «Патриотов», Россия не представляет угрозы для Франции. Филиппо подчеркнул, что продолжает повторять это, так как его соотечественники должны услышать данные слова.

4 сентября Макрон сообщил, что несколько стран — членов так называемой «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. На следующий день Путин предупредил, что Вооруженные силы России будут считать законными целями любые иностранные военные контингенты на территории Украины.

Комментируя эти слова, Филиппо заявил, что Путин вернул Макрона к реальности. Он добавил, что французы должны заставить главу государства «прекратить это безумие».

Ранее экономист Джеффри Сакс рассказал, что Эммануэль Макрон думает о конфликте на Украине.

