Президент России Владимир Путин вернул своего французского коллегу Эммануэля Макрона к реальности, предупредив о последствиях появления европейских войск на территории Украины. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он [Путин] ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно», — сказал Филиппо.

Евросоюз, взяв курс на противостояние с Россией, давно занимается провокациями и ложью, которые затягивают урегулирование конфликта Москвы и Киева, подчеркнул политик.

После заявления президента России «коалиция желающих» оказалась перед выбором между продолжением конфликта и мирным урегулированием, указал лидер «Патриотов».

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

После этого итальянская газета L'Antidiplomatico написала о том, что российский лидер одним своим заявлением сорвал планы «коалиции желающих» по размещению военных стран НАТО на Украине.

Ранее в Германии обеспокоились конфликтом с Россией из-за политики Европы.