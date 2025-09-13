На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сакс: Макрон считает, что НАТО виновато в конфликте на Украине

Экономист Сакс: Макрон возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика стран НАТО стала причиной конфликта на Украине. Об этом рассказал профессор Джеффри Сакс по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano.

«Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война — вина НАТО», — подчеркнул он.

При этом экономист не уточнил, когда состоялся такой разговор с президентом Франции.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности.

Первопричины конфликта, подчеркнул глава государства, состоят в регулярных попытках стран Запада «втянуть Украину в НАТО» и госперевороте в Киеве, спровоцированном западными странами.

Ранее Зеленский пообещал встречи по Украине на уровне лидеров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами