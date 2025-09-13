Экономист Сакс: Макрон возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика стран НАТО стала причиной конфликта на Украине. Об этом рассказал профессор Джеффри Сакс по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano.

«Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война — вина НАТО», — подчеркнул он.

При этом экономист не уточнил, когда состоялся такой разговор с президентом Франции.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности.

Первопричины конфликта, подчеркнул глава государства, состоят в регулярных попытках стран Запада «втянуть Украину в НАТО» и госперевороте в Киеве, спровоцированном западными странами.

