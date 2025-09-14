Стало известно, сколько человек в СИЗО Москвы проголосовали на выборах

Волков: в Москве больше всего проголосовавших арестантов зафиксировали в СИЗО-4

Наибольшее количество проголосовавших на выборах из числа лиц, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, было зафиксировано в СИЗО-4. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК), председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.

«Там (в следственном изоляторе №4 — «Газета.Ru») проголосовали 117 человек», — рассказал он.

Волков уточнил, что СИЗО-4 — это учреждение, в котором содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам члена Общественной палаты РФ, в следственном изоляторе №1 количество проголосовавших достигло 96 человек. Соответствующий показатель в СИЗО-2 составил 73 человека, в СИЗО-3 — 54 человека, в СИЗО-5 — 46 человек. В женском следственном изоляторе участие в выборах принял 61 человек.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В них проходят более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей. На территории Москвы работают 14 экстерриториальных участков, где жители могут проголосовать на выборах глав субъектов РФ.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.