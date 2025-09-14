На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько человек в СИЗО Москвы проголосовали на выборах

Волков: в Москве больше всего проголосовавших арестантов зафиксировали в СИЗО-4
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Наибольшее количество проголосовавших на выборах из числа лиц, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, было зафиксировано в СИЗО-4. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК), председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.

«Там (в следственном изоляторе №4 — «Газета.Ru») проголосовали 117 человек», — рассказал он.

Волков уточнил, что СИЗО-4 — это учреждение, в котором содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам члена Общественной палаты РФ, в следственном изоляторе №1 количество проголосовавших достигло 96 человек. Соответствующий показатель в СИЗО-2 составил 73 человека, в СИЗО-3 — 54 человека, в СИЗО-5 — 46 человек. В женском следственном изоляторе участие в выборах принял 61 человек.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В них проходят более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей. На территории Москвы работают 14 экстерриториальных участков, где жители могут проголосовать на выборах глав субъектов РФ.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами