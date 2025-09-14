Алиев назвал «победой» последние события в Азербайджане

События последних пяти лет являются «историей победы» для Азербайджана, заявил в интервью агентству APA президент республики Ильхам Алиев.

«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — заявил он во время визита в населенные пункты, контроль над которыми Баку установил после завершения конфликтов с Арменией в 2020 и 2023 годах.

Президент добавил, что азербайджанская сторона «доказала свою силу» всему миру, одержав победу на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что Баку всегда был готов к миру, который основан на справедливости и международном праве.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

