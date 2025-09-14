У Путина запланированы поездки в регионы на предстоящей неделе

Песков: Путин совершит несколько поездок в регионы на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе запланировал несколько поездок в регионы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ведущему программы »Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

«Несколько региональных поездок с обширной российской географией», — сказал он.

По словам представителя Кремля, поездки ожидаются «содержательные и полезные».

14 сентября Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что Медведев награжден за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности России. Таким образом, зампред Совбеза России стал полным кавалером этого ордена — у него уже есть ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.

Ранее Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск.