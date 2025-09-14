На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Путина запланированы поездки в регионы на предстоящей неделе

Песков: Путин совершит несколько поездок в регионы на предстоящей неделе
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе запланировал несколько поездок в регионы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ведущему программы »Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

«Несколько региональных поездок с обширной российской географией», — сказал он.

По словам представителя Кремля, поездки ожидаются «содержательные и полезные».

14 сентября Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что Медведев награжден за вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности России. Таким образом, зампред Совбеза России стал полным кавалером этого ордена — у него уже есть ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней.

Ранее Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами