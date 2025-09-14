Командир Зак: у ВСУ на Алексеевском острове были позывные на русском языке

Украинские военные, которые находились на Алексеевском острове под Херсоном, говорили на чистом русском языке, их позывные также были на русском. Об этом заявил ТАСС командир 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«Мы их позывные знаем: Орел, Акула - все на русском. Они разговаривали на чистом русском», — подчеркнул он.

Многие военнослужащие ВСУ на данном участке фронта были мобилизованы в Одесской и Николаевской областях, уточнил «Зак».

До этого «Зак» также сообщал, что польские пленные наемники предоставляют все известные им сведения о численности и дислокации украинских подразделений, а также о расположении опорных пунктов ВСУ.

Командир считает, что западные наемники, воющие на стороне Украины, проявляют трусость, что, по его мнению, объясняется особенностями их менталитета.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими наемниками в зоне СВО.