На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ стали брать позывные на русском языке

Командир Зак: у ВСУ на Алексеевском острове были позывные на русском языке
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Украинские военные, которые находились на Алексеевском острове под Херсоном, говорили на чистом русском языке, их позывные также были на русском. Об этом заявил ТАСС командир 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«Мы их позывные знаем: Орел, Акула - все на русском. Они разговаривали на чистом русском», — подчеркнул он.

Многие военнослужащие ВСУ на данном участке фронта были мобилизованы в Одесской и Николаевской областях, уточнил «Зак».

До этого «Зак» также сообщал, что польские пленные наемники предоставляют все известные им сведения о численности и дислокации украинских подразделений, а также о расположении опорных пунктов ВСУ.

Командир считает, что западные наемники, воющие на стороне Украины, проявляют трусость, что, по его мнению, объясняется особенностями их менталитета.

Ранее российский боец рассказал о бое с польскими наемниками в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами