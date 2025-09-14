На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«До Парижа долетит»: в России остудили горячие головы НАТО

Аналитик Кнутов: комплексы «Искандер» в Калининграде остудят горячие головы НАТО
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские комплексы «Искандер» помогут остудить «горячие головы» в НАТО. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

«Периодическая переброска комплексов «Искандер» в Калининград призвана остудить вот эти горячие головы, потому что этот комплекс входит в так называемую систему, которая создает зону закрытого доступа», — подчеркнул эксперт.

По словам Кнутова, полет ракеты «Искандер» займет от двух минут до четырех минут. Модификация, которую используют в ВС РФ сегодня, имеет дальность полета до 500 км.

«В силу того, что договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать, есть предположение, что дальность полёта «Искандера» увеличена до 1000 километров, тогда уже и до Парижа долетит», — подытожил Кнутов.

На границе Польши и Белоруссии заметили российские «Искандеры».

12 сентября стартовали совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025». Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Основные действия в рамках учений проводятся на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей. На учения были приглашены воинские контингенты ряда других государств, включая страны — члены Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Белоруссия отвергла обвинения Польши в агрессии из-за инцидента с дронами.

Переговоры о мире на Украине
