На границе Польши и Белоруссии заметили российские «Искандеры»

На границе Польши и Белоруссии заметили российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал Condottiero.

Канал опубликовал видео, на котором показаны пусковые машины ОТРК. Комплексы расположились на трассе, перекрыв движение.

«Польская граница и «Искандеры», — говорится в публикации.

12 сентября стартовали совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025». Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Основные действия в рамках учений проводятся на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей. На учения были приглашены воинские контингенты ряда других государств, включая страны — члены Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Белоруссия отвергла обвинения Польши в агрессии из-за инцидента с дронами.