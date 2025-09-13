Путин заявил, что в Москве много денег, но их всегда не хватает

Путин: в Москве много денег, но их всегда и везде не хватает

Несмотря на значительные финансовые ресурсы Москвы, их всегда недостаточно для покрытия всех хозяйственных потребностей города. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздновании Дня города в московском концертном зале «Зарядье», пишет РИА Новости.

«Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: «Ну, конечно, у него там денег больше всего в России». Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает», — сказал глава государства.

13 сентября Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье» на празднование Дня города.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. Праздничная программа обещает быть насыщенной – более 130 мероприятий развернутся на десятках городских площадок. В афише: технологический фестиваль на ВДНХ, патриотические торжества на Поклонной горе, выступления популярных артистов, таких как Клава Кока, и концерт маэстро Юрия Башмета. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил москвичей с Днем города.