На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что в Москве много денег, но их всегда не хватает

Путин: в Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
true
true
true

Несмотря на значительные финансовые ресурсы Москвы, их всегда недостаточно для покрытия всех хозяйственных потребностей города. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на праздновании Дня города в московском концертном зале «Зарядье», пишет РИА Новости.

«Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: «Ну, конечно, у него там денег больше всего в России». Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает», — сказал глава государства.

13 сентября Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье» на празднование Дня города.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября. Праздничная программа обещает быть насыщенной – более 130 мероприятий развернутся на десятках городских площадок. В афише: технологический фестиваль на ВДНХ, патриотические торжества на Поклонной горе, выступления популярных артистов, таких как Клава Кока, и концерт маэстро Юрия Башмета. Подробнее о программе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил москвичей с Днем города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами