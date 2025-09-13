Путин и Собянин вместе приехали в новый Национальный космический центр в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл в новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прибыл в центр вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным на президентском лимузине Aurus.

В ходе визита российский лидер заявил, что возможности НКЦ и информационной инфраструктуры столицы нужно использовать на полную мощность. По его словам, это позволит России оставаться в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

«Словом сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса, создании решений для других в том числе только зарождающихся индустрии 21 века», — сказал Путин.

О своих планах по посещению НКЦ президент России заявил 13 сентября, выступая в московском концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города в Москве. Путин отметил, что новый центр является настоящим штабом управления российской космонавтикой.

