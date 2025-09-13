Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена и Зеленского»

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал украинский конфликт «войной», которая идет из-за экс-главы Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

«Это не война Трампа, это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней россиян и украинцев», — написал Трамп.

Накануне Трамп заявил, что его терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина иссякает. При этом он выразил намерение в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, его беседа с лидером России состоится на текущей неделе или в начале следующей.

До этого специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил во время заседания «коалиции желающих», что Трамп готов поучаствовать в трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

