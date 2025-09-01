На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин

Трамп: отказ от импортных пошлин сделает США страной третьего мира
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Без импортных пошлин, которые принесли США триллионы долларов, страна была бы полностью разрушена, а военная мощь уничтожена. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя решение Апелляционного суда, признавшего его тарифы незаконными.

Глава Белого дома подчеркнул, что в результате ужесточения торговой политики в страну будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Он отметил, что если введенные им пошлины будут все-таки отменены, то США рискуют превратиться в страну третьего мира без надежды на величие.

«Если радикально-левый суд позволит отменить эти пошлины, почти все эти инвестиции, и даже больше, будут немедленно сведены на нет. <...> Это станет полной катастрофой для нашей страны», — высказался американский лидер.

В TruthSocial Трамп пообещал, что все введенные им пошлины на импорт из других стран останутся в силе, несмотря на решение Апелляционного суда.

30 августа Апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано, и большинство из них признал незаконными.

Советник главы Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что США ждет крах, если Верховный суд вслед за Апелляционным судом признает большинство пошлин Трампа незаконными. По его мнению, окончательное решение по этому вопросу повлияет на будущее страны.

Ранее Трамп сообщил, что Индия предложила снизить пошлины на товары из США.

