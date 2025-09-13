Келлог встретился с экс-министром обороны Украины

Спецпосланник США Келлог встретился в Киеве с Умеровым

Спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог встретился в Киеве с бывшим министром бороны Украины, ныне секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети X.

Келлог написал, что провел с Умеровым позитивную беседу об усилиях, предпринимаемых Соединенными Штатами для установления прочного мира между Россией и Украиной.

Дипломат добавил, что американский президент Дональд Трамп привержен делу служения своему народу и обеспечивает мир за пределами страны.

11 сентября Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В августе украинский лидер наградил спецпосланника США орденом князя Ярослава Мудрого I степени за особый вклад межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета страны, популяризацию республики за границей.

Ранее Зеленский заявил, что Келлог защищает небо над Украиной не хуже, чем Patriot.