Зеленский поговорил с Келлогом о покушении на Чарли Кирка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпосланником Соединенных Штатов Китом Келлогом, в беседе с которым принес соболезнования в связи с покушением на американского политика Чарли Кирка. О встрече украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, Зеленский через Келлога поблагодарил президента США Дональда Трампа за реакцию на нападение на украинку Ирину Заруцкую в городе Шарлотт.

Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество, соглашения по совместному производству беспилотников и оружия, возможность «давления» на РФ с целью прекращения украинского конфликта и перспективы трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Спасти мужчину не удалось. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Кирку был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский сравнил инцидент с дронами в Польше с «зелеными человечками» в Крыму.