На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал Келлога «ПВО не хуже, чем Patriot»

Зеленский заявил, что Келлог защищает небо над Украиной не хуже, чем Patriot
true
true
true
close
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента США Кит Келлог защищает небо республики «не хуже, чем Patriot», имея в виду отсутствие ударов по Киеву во время его визита. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», — сказал Зеленский.

Он пошутил, что готов «предоставить гражданство Келлогу», если это остановит удары ВС РФ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпредставителя президента США Кита Келлога орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Отмечается, что Келлог получил награду за особый вклад межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета страны, популяризацию Украины за границей.

Ранее в США заявили, что Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами