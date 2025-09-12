Зеленский назвал Келлога «ПВО не хуже, чем Patriot»

Зеленский заявил, что Келлог защищает небо над Украиной не хуже, чем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель президента США Кит Келлог защищает небо республики «не хуже, чем Patriot», имея в виду отсутствие ударов по Киеву во время его визита. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», — сказал Зеленский.

Он пошутил, что готов «предоставить гражданство Келлогу», если это остановит удары ВС РФ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпредставителя президента США Кита Келлога орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Отмечается, что Келлог получил награду за особый вклад межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета страны, популяризацию Украины за границей.

Ранее в США заявили, что Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с дронами.