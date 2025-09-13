НАТО запустила операцию «Восточный страж» в Польше

В Польше началась реализация операции НАТО «Восточный страж» (Eastern Sentry). Об этом в социальной сети X сообщил генеральный штаб вооруженных сил республики.

«НАТО запускает Eastern Sentry», — сказано в сообщении.

Также генштаб выложил в соцсети видеозапись посадки французского транспортного самолета А400 в Минске-Мазовецком. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже пребывают в Польше.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что для усиления восточного фланга Североатлантического альянса после прилета беспилотников в Польше организация запускает операцию «Восточный страж». По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

Как уточнил Рютте, в операции будут «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в США выявили серьезную слабость НАТО на восточном фланге.