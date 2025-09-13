На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России около 10 миллионов человек проголосовали на выборах

Варвара Гертье/РИА Новости

В России порядка 10 млн человек уже проголосовали на выборах разного уровня. Об этом в ходе брифинга сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«По всей стране, по всем уровням выборов проголосовало около десяти миллионов человек», — сказала она.

Памфилова отметила, что это «очень довольно приличная явка».

До этого глава ЦИК заявила, что в 2025 году в выборах разного уровня приняли участие 1616 ветеранов специальной военной операции (СВО). Она добавила, что двое участников спецоперации являются кандидатами на посты высших должностных лиц.

Единый день голосования охватит 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов.

Ранее в ЦИК РФ рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

