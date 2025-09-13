Генерал СБУ заявил о маленьких шансах Украины «победить» Россию

Генерал СБУ Вовк: у Украины мало шансов победить Россию без войск стран Запада

Украина имеет мало шансов одержать победу над Россией без привлечения к боевым действия войск стран Запада. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил бывший руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк.

По его словам, людской ресурс является непостоянным, а «золотой генофонд Украины уже практически уничтожен».

«Если нам не дадут людей, я имею в виду вооруженные силы наших партнеров, у нас очень мало шансов победить Россию. <…> Давайте будем откровенны, об этом все знают, просто многие боятся это говорить», — сказал Вовк.

Также он выразил мнение, что западные страны должны предоставить Украине по 10-20 тыс. своих военных, «в полной экипировке с оружием, техникой».

4 сентября в Елисейском дворце в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Всего во встрече приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран. По данным газеты The New York Times, одной из основных тем обсуждения стала возможная отправка европейских войск на Украину.

Как рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Такое же заявление после завершения переговоров сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

