Крупные страны из «коалиции желающих», включая ФРГ, Францию и Великобританию, должны отправить на Украину десятки тысяч военных для обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил глава Ассоциации вооруженных сил Германии полковник Андре Вюстнер, передает РБК.

По его словам, европейские лидеры обязаны исходить из реальности долговременного развертывания большого военного контингента на Украине, не получится ограничиться штабными офицерами или небольшими подразделениями. Вюстнер считает, что нужно полноценное военное присутствие для демонстрации серьезных намерений обеспечить безопасность украинского государства.

При этом глава ассоциации добавил, что европейские войска и без того испытывают перегруженность и нехватку бойцов и техники, а выполнение взятых на себя обязательств в НАТО идет с трудом. Вюстнер выразил мнение, что Европа все еще далека от того, чтобы суметь самой себя защитить.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

