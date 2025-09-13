Израиль уведомил США об ударе по Катару «всего за несколько минут» до атаки

WSJ: Израиль не сообщил США об ударах по ХАМАС заранее, чтобы не сорвать атаку

Израиль не сообщил заблаговременно Соединенным Штатам о готовящемся ударе по представителям палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«В администрацию Трампа не поступило вовремя никакой информации, чтобы она (администрация – «Газета.Ru».) могла предотвратить атаку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Соединенные Штаты получили уведомление о готовящемся ударе «за несколько минут» до атаки.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявлял о том, что Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Катару, в том числе в связи с тем, что место нанесения удара находилось вблизи от квартала с дипломатическими миссиями, включая российскую.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали.

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.