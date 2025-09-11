На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред РФ при ООН выразил обеспокоенность атакой Израиля по Катару

Небензя: дипмиссия РФ находится в 600 метрах от места атаки Израиля по Катару
Александр Щербак/РИА Новости

Россия крайне обеспокоена ударом Израиля по Катару, в том числе в связи с тем, что место нанесения удара находилось вблизи от квартала с дипломатическими миссиями, включая российскую, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская дипломатическая миссия находится всего «в 600 метрах от места атаки».

Также Небензя заявил, что Москва осуждает удар израильской армии по Дохе и считает его «вопиющим нападением».

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.

Удар Израиля по Дохе
