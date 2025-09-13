На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минск продолжит обмен данными о воздушной обстановке с Польшей

Белоруссия продолжит делиться данными о воздушной обстановке с Польшей
Depositphotos

Белоруссия продолжит обмениваться информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии. Такое заявление сделал временный поверенный в делах постпредства республики при ООН Артем Тозик на заседании Совета Безопасности, передает РИА Новости.

Выступая на заседании, дипломат подчеркнул, что Минск будет и впредь выполнять свои обязательства в рамках соглашений по обмену информацией о воздушной обстановке.

«Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии», — заявил Тозик.

Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами.

11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с постпредом страны при ООН заявил, что польские власти, «как дикари», нагнетают обстановку вокруг инцидента с беспилотниками на ровном месте. Белорусский лидер утверждает, что его страна сама отслеживала и сбивала беспилотники, а также заранее проинформировала об этом Польшу.

Ранее МИД Украины анонсировал дату прибытия военных из Польши.

Прилет дронов в Польшу
